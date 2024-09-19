У российских гособлигаций не нашли повода для роста

Российский индекс RGBI, который включает в себя 25 наиболее ликвидных государственных облигаций с фиксированным купоном, накануне упал до минимума с марта 2022 года и в четверг, 19 сентября, продолжает снижаться. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», не нашли повода для роста показателя в обозримом будущем.

На минимуме индекс доходил до 102,18 пункта. С начала этого года он потерял почти 20 пунктов, а с начала 2022-го — более 30 пунктов. Новое движение вниз он начал после решения совета директоров Центробанка повысить ключевую ставку.

Начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин считает снижение прямо связанным с пересмотром ожиданий разворота денежно-кредитной политики (ДКП). В новых условиях привлекательность облигаций федерального займа (ОФЗ) снизилась, и начались распродажи долга.

Одновременно растут инфляционные ожидания участников рынка, усиливаются опасения по поводу того, что инфляция не удержится в ожидаемых параметрах, что потребует более жесткой политики ЦБ. Кроме того, Минфин стал активнее размещать ОФЗ, то есть предложение бумаг увеличивается, что дополнительно давит на индекс.

Аналитик УК ПСБ Евгения Нестеренко считает, что развернуть тренд может и снижение уровня перегретости экономики, но не считает такой сценарий базовым. Она напомнила, что зампред Центробанка Алексей Заботкин подчеркивал, что вопрос не стоит в повестке дня.

В свою очередь эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Людмила Рокотянская предполагает, что повысить интерес к ОФЗ могла бы нормализация бюджетных расходов на следующий год или снижение геополитической напряженности, но пока поводов надеяться на это нет. Если в параметры нового бюджета внесут рост дефицита бюджета, то, видимо, можно будет ожидать увеличения заимствований Минфина, а значит, индекс RGBI упадет еще ниже.