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На Украине рассказали о критическом дефиците пшеницы

Директор союза «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский заявил, что на многих украинских предприятиях осталось запасов зерна меньше чем на месяц.

На Украине заявили о критическом дефиците пшеницы
© РИА Новости

Он рассказал об этом порталу Latifundist.com.

«У нас зерна на многих предприятиях меньше, чем на месяц», — сказал Рыбчинский.

По его словам, предприятия, которые перерабатывают сотню тонн пшеницы в сутки, сейчас «гоняются» за автомобильными партиями пшеницы в 20—30 тонн.

Ранее бывший разведчик службы DGSE Ален Жюйе выразил мнение, что на экспорте украинского зерна зарабатывает на самом деле не Киев, а Вашингтон.