Директор союза «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский заявил, что на многих украинских предприятиях осталось запасов зерна меньше чем на месяц.

Он рассказал об этом порталу Latifundist.com.

«У нас зерна на многих предприятиях меньше, чем на месяц», — сказал Рыбчинский.

По его словам, предприятия, которые перерабатывают сотню тонн пшеницы в сутки, сейчас «гоняются» за автомобильными партиями пшеницы в 20—30 тонн.

Ранее бывший разведчик службы DGSE Ален Жюйе выразил мнение, что на экспорте украинского зерна зарабатывает на самом деле не Киев, а Вашингтон.