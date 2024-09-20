Лавров: РФ не будет "стрелять себе в ногу" прекращением поставок газа
Россия в отличие от Европы всегда выполняет свои обязательства по договоренностям и не будет "стрелять себе в ногу" прекращением поставок газа. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia.
"Мы - порядочные люди. С Европой заключали долгосрочные договоры. Свои обязательства всегда выполняем в отличие от той же Европы и Соединенных Штатов", - сказал глава МИД РФ, отвечая на вопрос, почему Россия не прекратила экспорт газа в ЕС, несмотря на весь негатив, который исходит с той стороны.
"Сейчас Европа удовлетворяет свои основные потребности за счет сжиженного природного газа, в том числе и американского. Но если кто-то хочет покупать газ у нас, то мы от своих договоренностей никогда не отказываемся. Мы - соседи. У нас есть трубопроводная система. Несмотря на то, что взорвали три "нитки" "Северных потоков", сохраняется трубопроводная система, в том числе и через Украину, через Турцию, через Черное море. Если это взаимовыгодно, зачем "стрелять себе в ногу"? Пусть в свои ноги "стреляет" красавица Европа", - отметил глава российской дипломатии.
По словам Лаврова, долгие десятилетия, еще со времен Советского Союза, с 1970-х гг. Москва налаживала взаимовыгодное сотрудничество по поставкам газа.
"За счет этого доступного по цене надежного источника снабжения газом жила европейская, прежде всего германская, энергетика и в целом экономика. Канцлер [ФРГ] Олаф Шольц в одном из интервью сказал, что Россия сама прекратила поставки газа в Европу. Он - взрослый человек. Зачем лгать? Всем хорошо известно, как это все происходило. Еще при канцлере Ангеле Меркель США заставляли Германию не включать газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2", пользоваться более дорогим (гораздо более дорогим) американским сжиженным природным газом", - подчеркнул он.