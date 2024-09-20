Лавров: РФ не будет "стрелять себе в ногу" прекращением поставок газа

Россия в отличие от Европы всегда выполняет свои обязательства по договоренностям и не будет "стрелять себе в ногу" прекращением поставок газа. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia.

"Мы - порядочные люди. С Европой заключали долгосрочные договоры. Свои обязательства всегда выполняем в отличие от той же Европы и Соединенных Штатов", - сказал глава МИД РФ, отвечая на вопрос, почему Россия не прекратила экспорт газа в ЕС, несмотря на весь негатив, который исходит с той стороны.

"Сейчас Европа удовлетворяет свои основные потребности за счет сжиженного природного газа, в том числе и американского. Но если кто-то хочет покупать газ у нас, то мы от своих договоренностей никогда не отказываемся. Мы - соседи. У нас есть трубопроводная система. Несмотря на то, что взорвали три "нитки" "Северных потоков", сохраняется трубопроводная система, в том числе и через Украину, через Турцию, через Черное море. Если это взаимовыгодно, зачем "стрелять себе в ногу"? Пусть в свои ноги "стреляет" красавица Европа", - отметил глава российской дипломатии.

По словам Лаврова, долгие десятилетия, еще со времен Советского Союза, с 1970-х гг. Москва налаживала взаимовыгодное сотрудничество по поставкам газа.