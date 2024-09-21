Оценены темпы роста экономики Китая

Темпы роста экономики Китая оценили
В Китае рост промышленного производства за август 2024 года составил всего 4,5 процента при том, что согласно ожиданиям аналитиков, он должен был дойти до 4,7 процента. О том, что темпы роста экономики КНР оказались ниже прогнозируемых, пишет РИА Новости со ссылкой на китайский Госстат.
Инвестиционный советник Юлия Кузнецова объяснила, что правительство Китая не дало ожидаемых видов стимулирования. Она обратила внимание и на нестабильную ситуацию на рынке недвижимости. Кроме того, по ее словам, в 2023 году экспорт упал на 4,6 процента, а к маю следующего года дошло до минус 7,6 процента в годовом выражении.
В результате замедлится развитие производства. Отмечается, что такого не происходило с 2021 года в период пандемии коронавируса. Следствием такого торможения также называется повышение уровня безработицы до 5,3 процента.
Объем прямых иностранных инвестиций в китайскую экономику с января по август снизился на 31,5 процента. Прямые иностранные инвестиции оценили больше чем в 580 миллиардов юаней (около 81,7 миллиарда долларов). Кроме того, за восемь месяцев в КНР появилось почти 37 тысяч новых компаний с иностранным участием.