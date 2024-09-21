Оценены темпы роста экономики Китая

В Китае рост промышленного производства за август 2024 года составил всего 4,5 процента при том, что согласно ожиданиям аналитиков, он должен был дойти до 4,7 процента. О том, что темпы роста экономики КНР оказались ниже прогнозируемых, пишет РИА Новости со ссылкой на китайский Госстат.

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Инвестиционный советник Юлия Кузнецова объяснила, что правительство Китая не дало ожидаемых видов стимулирования. Она обратила внимание и на нестабильную ситуацию на рынке недвижимости. Кроме того, по ее словам, в 2023 году экспорт упал на 4,6 процента, а к маю следующего года дошло до минус 7,6 процента в годовом выражении.

В результате замедлится развитие производства. Отмечается, что такого не происходило с 2021 года в период пандемии коронавируса. Следствием такого торможения также называется повышение уровня безработицы до 5,3 процента.

Объем прямых иностранных инвестиций в китайскую экономику с января по август снизился на 31,5 процента. Прямые иностранные инвестиции оценили больше чем в 580 миллиардов юаней (около 81,7 миллиарда долларов). Кроме того, за восемь месяцев в КНР появилось почти 37 тысяч новых компаний с иностранным участием.