Стоимость контейнерных перевозок перешла к снижению

По итогам недели один из ключевых индикаторов состояния мировой торговли - индекс контейнерных перевозок - обвалился на 5% до 3970 долларов за контейнер. Эксперты считают, данный тренд будет вызывать понижение стоимости доставки с Востока на Запад.

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"В Китае наблюдается ослабление производственного сектора, что следует из динамики совокупного размера добавленной стоимости промышленных предприятий. Так, после уровня 6,7% в апреле (в годовом выражении) значение показателя снизилось до 5,1% в августе", - рассказала доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Кроме того, по ее словам, индекс промышленных цен закрепился в отрицательной зоне, особенно резким снижение было как раз в августе: значение год к году снизилось с -0,8% до -1,8%, а месяц к месяцу с -0,2% до -0,7%. Снижение цен предприятиями говорит о превышении предложения над спросом как на внутреннем, так и на мировом рынке. Вследствие этого транспортные тарифы на доставку из Шанхая также снижаются, чтобы поддержать уровень спроса на китайские товары, добавила эксперт.

Ситуация в международной транспортной системе осложняется не только торговыми ограничениями, например, повышением таможенных пошлин на импорт электромобилей из Китая, что дестабилизирует ситуацию в международной торговле, но и военными конфликтами, ростом напряженности в мире, что повышает риски инцидентов в море.

Индекс контейнерных перевозок лишь косвенно влияет на торговлю между Россией и Китаем, поскольку ключевое влияние оказывает динамика тарифов на доставку грузов между КНР, ЕС, США. Тем более ценообразование на доставку экспортных и импортных грузов из/в РФ имеет свою специфику из-за сложностей, связанных с риском вторичных санкций в отношении зарубежных компаний.

"К концу года возможно повышение значения индекса контейнерных перевозок за счет роста мирового спроса, но сейчас весьма высок фактор неопределенности, что может внести изменения в динамику цен на перевозку грузов, сложившуюся на мировом рынке", - резюмировала она.

Больше похоже на то, что мировой рынок корректируется, нежели что обвально падает. Об этом "РГ" рассказал руководитель направления по морским перевозкам TAGLEX Александр Гуць.

"Ранее в этом году был зафиксирован значительный рост, и сейчас мы наблюдаем "отскок". Дно контейнерного индекса, ниже которого линии начинают терпеть убытки и сворачивать свои сервисы, составляет примерно 2500 долларов США", - пояснил он.

Таким образом, речь идет, скорее, о снижении сверхприбыли глобальных судоходных компаний, нежели о каком-либо резком обрушении рынка.

Рынок РФ действительно преимущественно "ушел в себя" и в меньшей степени зависит от общемировых тенденций, при этом определенные корреляции сохраняются. Например, в части аренды контейнерного флота, покупки и аренды оборудования (контейнеров), считает эксперт.

Кроме того, на рынке присутствуют азиатские и арабские перевозчики, которые при росте мирового рынка сокращали сервис на Россию и ставили флот на более премиальный рынок.

Так как корреляция рынка РФ и мирового не прямая, обвала цен на нашем рынке ждать не стоит. Но и роста цен тоже не предвидится, лишь небольшие корректировки, которые мы наблюдаем последние 2 месяца, пояснил эксперт.

"Мое субъективное мнение, что падение мирового рынка выгодно рынку РФ. Наш рынок будет премиальным для перевозчиков из дружественных стран и позволит поддержать конкуренцию с российскими операторами, которая в свою очередь позитивно повлияет на качество сервиса и баланс цены", - отметил эксперт.

"Тренд на снижение ставок в сфере логистики обусловлен несколькими факторами. Один из них - значительное количество контейнеров, находящихся в ожидании на пограничных переходах", - рассказала руководитель направления fashion-логистики ГК "ЕТЕ" Ангелина Овечкина.

Вклад в общую динамику вносит и сокращение планов по отправкам в Китай на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наблюдаемое международными экспедиторами в последнее время, пояснила эксперт.

Несмотря на то что с начала прошлой недели стоимость контейнерных перевозок по железной дороге начала снижаться, спрос на доставку этим видом транспорта не увеличился. Причина очевидна: время, необходимое для прохождения пограничных переходов, значительно увеличилось, резюмировала она.