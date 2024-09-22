ЕС значительно увеличил закупки российских удобрений

Евросоюз значительно нарастил импорт российских удобрений за минувшие 20 месяцев. Доля России достигла 30% впервые с марта 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

В июле ЕС увеличил импорт удобрений из РФ в 2,2 раза по сравнению с июньским показателем, и в 1,7 раза по сравнению с июлем 2023 года. Импорт оценивается в 199 миллионов евро.

Это максимальная цифра с ноября 2022 года. Тогда Европа закупила в РФ удобрений на 264 миллиона евро.

Польша выступила самым крупным импортером в июле, ее закупки выросли в два раза — до 55,7 млн евро. Далее следуют Франция (31,5 млн евро), и ФРГ (24,5 млн).

Рекордный рост поставок зафиксирован в Ирландии, где импорт российских удобрений вырос в 18 тысяч раз — с 101 евро до 1,8 млн. Румыния увеличила ввоз в 54 раза, а Болгария — в 25 раз.

В июле ЕС увеличил общий импорт удобрений в 1,7 раза, до 643 млн евро. Доля России выросла до 31%, это максимум с марта 2022 года.

В прошлом году доля российских поставок составила 18,5%.

Также крупными поставщиками удобрений в ЕС стали Марокко (111 млн евро) и Египет (85 млн евро).