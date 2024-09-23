Германия заметно сократила поставки товаров в Россию

По итогам августа 2024 года суммарная стоимость поставок товаров из Германии в Россию сократилась на 14,4% в сравнении с тем же периодом 2023-го и опустилась до отметки в 600 миллионов евро. Об этом сообщается на сайте Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis). Lenta.ru

В целом с учетом календарной и сезонной корректировки в августе 2024 года объем германского экспорта в страны за пределами Евросоюза достиг €58,5 млрд. Таким образом, экспорт ФРГ в третьи страны в августе снизился на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с августом 2023 года он уменьшился на 1,2%. ТАСС

Ранее глава экономического отдела исследовательского подразделения Deutsche Bank Робин Винклер заявил, что промышленность Германии переживает серьезный спад с момента основания республики в 1945 году. Вечерняя Москва