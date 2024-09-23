В Европе подорожал газ

Согласно данным лондонской биржи ICE, за последние сутки стоимость газа в Европе выросла на 5%. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что сегодняшние торги открылись с цены в 401,1 доллара за тысячу кубометров. Максимум за день достигнул отметки в 417,5 доллара, но после упал до 416 долларов за за тысячу кубометров.

Помимо этого, цена последних октябрьских фьючерсов по индексу TTF в Нидерландах составила 416,4 доллара, что превышает показатель прошлого дня на 4,7% (397,6 долларов).

Ранее стало известно, что объем запасов газа в подземных хранилищах Европы превысил 93,6%.