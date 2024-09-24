Россия впервые купила крупную партию бриллиантов у соседней страны

В последнем месяце лета Россия впервые импортировала из Китая крупную партию бриллиантов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на таможенную службу КНР.

Объемы данной партии составили больше 35 тысяч 230 карат или несколько больше семи килограммов камней. Сумма покупки у соседней страны оценивается в 12,4 миллиона долларов.

Отмечается, что Россия впервые купила у Китая такую крупную партию этого товара. Последний раз похожая сделка осуществлялась в 2013 году, но тогда она составила меньше 200 тысяч долларов.

В начале августа появился прогноз, что российская алмазодобывающая компания «Алроса» может остановить продажи своей продукции за границу. Причина — слабый спрос на алмазы. До этого крупнейший в мире огранщик драгоценных камней, индийская Kiran Gems, отправила в вынужденный отпуск 50 тысяч сотрудников. А международная корпорация Da Beers отменила августовскую торговую сессию, ссылаясь на переизбыток алмазов на рынке.