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Россия впервые купила крупную партию бриллиантов у соседней страны

В последнем месяце лета Россия впервые импортировала из Китая крупную партию бриллиантов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на таможенную службу КНР.

Россия впервые купила крупную партию бриллиантов у соседней страны
© РИА Новости

Объемы данной партии составили больше 35 тысяч 230 карат или несколько больше семи килограммов камней. Сумма покупки у соседней страны оценивается в 12,4 миллиона долларов.

Отмечается, что Россия впервые купила у Китая такую крупную партию этого товара. Последний раз похожая сделка осуществлялась в 2013 году, но тогда она составила меньше 200 тысяч долларов.

В начале августа появился прогноз, что российская алмазодобывающая компания «Алроса» может остановить продажи своей продукции за границу. Причина — слабый спрос на алмазы. До этого крупнейший в мире огранщик драгоценных камней, индийская Kiran Gems, отправила в вынужденный отпуск 50 тысяч сотрудников. А международная корпорация Da Beers отменила августовскую торговую сессию, ссылаясь на переизбыток алмазов на рынке.

Экономика