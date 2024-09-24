Еврокомиссию попросили приостановить импорт яиц с Украины

Болгария попросила Еврокомиссию приостановить импорт яиц с Украины. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Георгий Тахов, слова которого передает Болгарское национальное радио.

По его словам, за первое полугодие Болгария импортировала более 2600 тонн яиц, что является пятикратным ростом в годовом исчислении. Как отметил Тахов, заявленные импортные цены значительно ниже цен на болгарские яйца, что оказывает серьезное давление на цены на внутреннем рынке.

15 августа сообщалось, что в Ассоциации промышленного птицеводства Болгарии призвали правительство запретить импорт яиц с Украины хотя бы на 120 дней. Птицеводы терпят миллионные убытки из-за засилья украинских яиц. Дело в том, что товар продается на рынке со скидкой в 30% по сравнению с местной продукцией.

За период с января по май 2024 года в Болгарию было импортировано 2,39 тыс. тонн украинских яиц, что на 400% превышает назначенную квоту и составляет 12% всех поставок яиц с Украины в ЕС. Болгарские птицеводы пригрозили властям протестами в случае, если их требование останется без внимания.