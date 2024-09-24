Президент Бразилии назвал поддержку бедных стран «планом Маршалла наизнанку»

Современная схема поддержки бедных стран похожа на «план Маршалла наизнанку».Такое заявление на открытии Генассамблеи ООН сделал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

По его словам, условия для доступа к финансовым ресурсам остаются невозможными для большинства стран с низкими и средними доходами.

«Задолженность ограничивает бюджетные возможности инвестиций в здравоохранение, образование, сокращение неравенства и борьбу с изменениями климата. Африканские страны занимают средства под проценты, которые до восьми раз выше, чем для Германии, и в четыре раза выше, чем для США. Это план Маршалла только наизнанку, когда самые бедные финансируют самых богатых»», — сказал Лула да Силва.

Президент Бразилии подчеркнул, что без более активного участия развивающихся стран в управлении делами МВФ и Всемирным банком «никаких реальных перемен не будет».

Напомним, что план Маршалла является программой США по оказанию иностранной помощи Европе после Второй мировой войны. Ее инициатором был американский госсекретарь Джордж Маршалл. Суть программы заключалась в предоставлении оказавшимся в бедственном положении странам кредитов и гуманитарной помощи из США. При этом большая часть выделенных средств представляла собой гранты и не требовала возврата.