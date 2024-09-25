Названа стоимость проезда по ВСМ Москва — Петербург

Билет на поезд, который будет курсировать по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, на момент старта движения в 3 квартале 2028 года составит 8 905 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс.

Президент России Владимир Путин дал старт строительству ВСМ между Москвой и Петербургом минувшей весной. Поездка по ней займет 2 часа 15 минут вместо нынешних четырех часов на «Сапсане».

Ранее председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил журналистам, что за проезд по будущей скоростной автодороге Джубга - Сочи будут взиматься денежные средства. Он пояснил, что отличительной чертой государственной компании является то, что деньги привлекаются с рынка в условиях недостаточного государственного финансирования.

В этой связи все строящиеся дороги являются платными, отметил Петушенко. Также председатель правления подчеркнул, что на крупнейших объектах используются средства Фонда национального благосостояния.