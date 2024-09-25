Названы причины закрытия магазинов после появления маркетплейсов

Маркетплейсы постепенно вытесняют традиционные оффлайн-магазины, вынуждая их терять прибыль и закрываться. Почему это происходит, и грозит ли России полностью цифровая торговля, разбиралась «Комсомольская правда».

Ранее гендиректор АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Александр Исаевич заявил об увеличении в России числа фирм, которые занимаются онлайн-торговлей. По его словам, их количество показало девятикратный рост с 2019 года.

При этом за первые полгода 2024 года оборот онлайн-площадок вырос на 21%. И ожидается, что к концу декабря он достигнет 5 трлн рублей. Так, смартфонов на маркетплейсах стали покупать на четверть больше, а рост продаж кормов для животных составил сразу 40%, пишет газета.

Офлайн-магазинам сложно конкурировать с маркетплейсами прежде всего из-за того, что те могут предлагать товары дешевле за счет более эффективных цепочек поставок, экономии на аренде торговых площадей и больших объемов закупок, отметил директор центра стратегических разработок «Институт СТЭИ» Вадим Петров.

«В свою очередь высокая конкуренция среди продавцов на платформе также способствует снижению цен. Если раньше в регионах один за другим появлялись торговые центры, то теперь – складские комплексы», - констатировал он.

Также покупателей привлекает в покупках на маркетплейсах широкий ассортимент товаров и то, что можно заказать несколько размеров и расцветок и забрать все сразу, потратив на примерку и покупку «полчаса».

А самим продавцам маркетплейсы дают возможность продавать напрямую, без вложений в собственный сайт и рекламу.

«Чтобы начать активно зарабатывать, требуется лишь разместить продукцию на маркетплейсах. При этом всю рутину мы можем делегировать. То есть, услуги хранения, комплектации и сбора, доставку. В итоге экономим не только время, но и деньги», - пояснил предприниматель из Санкт-Петербурга Илья Токалов.

При этом опрошенные изданием эксперты усомнились, что в ближайшее время россияне столкнутся с полным исчезновением офлайн-торговли, так как всегда будут покупатели, которые хотят своими глазами посмотреть, потрогать, сравнить вживую.

«Не важно, что это – клубника или туфли. А еще ничем не заменить спонтанные решения о покупке, дающие большое удовольствие. Плюс всегда будут сферы, где требуется экспертное мнение продавца», - уверен член «Деловой России» Олег Николаев.

Также, по их словам, маркетплейсы грешат тем, что физически не могут проверить всех поставщиков. Поэтому многие предпочитают потратить время, но купить в проверенном офлайн-магазине, где нет риска получить контрафакт.