ЦБ назвал условие снижения роста цен в России

Для замедления темпов роста потребительских цен в России необходимо более существенное замедление объемов кредитования как в корпоративном, так и в розничном сегментах. Об этом сообщается в резюме регулятора по обсуждению ключевой ставки. Lenta.ru

Согласно данным ЦБ, рост корпоративного кредитования в банках РФ в августе замедлился до 1,9% после 2,3% в июле. Рост портфеля потребительского кредитования замедлился до 1,3% в августе (+1,4% в июле). По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи отметки 4% в дальнейшем. ТАСС

Регулятор отметил, что жесткость денежно-кредитных условий должна быть повышена. Это может быть достигнуто как через повышение ключевой ставки, так и с помощью направленного сигнала о возможности ее повышения на ближайшем заседании, а также их сочетанием. Газета.Ru