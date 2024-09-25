Производство золота в России за восемь месяцев выросло

Производство золота в России в январе - августе 2024 года увеличилось на 4,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года, говорится в материалах Росстата.

При этом в августе показатель сократился на 0,9% по отношению к августу 2023 года и на 0,6% к июлю 2024 года.

Выпуск первичного алюминия за восемь месяцев возрос на 4,5%, в августе - сократился на 3,7% в годовом сравнении.

Производство стального проката в январе - августе 2024 года снизилось на 5,3%, до 41 млн тонн (в августе снижение на 12,1% по сравнению с августом 2023 года), выпуск нелегированной стали в слитках и полуфабрикатах за восемь месяцев уменьшился на 5,4%, до 37,4 млн тонн. Объем выплавки чугуна снизился за этот период на 5,3%, до 34,4 млн тонн.