Росстат отметил за неделю снижение цен на ряд продуктов

Стоимость белокочанной капусты в России с 17 по 23 сентября 2024 года снизилась на 6,5%, картофеля - на 3,9%, моркови - на 3,1%, столовой свеклы - на 2,5%, репчатого лука - на 2%, яблок - на 1,9%, сообщается в материалах Росстата.

В то же время за этот период выросли цены на помидоры - на 1,2%, бананы - на 0,9% и огурцы - на 0,6%.

В целом с 17 по 23 сентября наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию на 1,4%.

По данным статистического ведомства, за неделю также понизились цены на консервы овощные для детского питания - на 0,9%, сахар-песок - на 0,7%, колбасы вареные и крупу гречневую - на 0,5%, консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0,3%, мясо кур и маргарин - на 0,2%, колбасы полукопченые и варено-копченые, соль поваренную - на 0,1%.

Вместе с тем поднялись цены на масло сливочное - на 1,3%, сметану - на 1%, молоко стерилизованное - на 0,8%, муку пшеничную +0,6%, свинину, консервы мясные для детского питания, молоко пастеризованное и масло подсолнечное - на 0,5%, сыры твердые, полутвердые и мягкие, хлеб пшеничный и пшено - на 0,4%, сосиски, сардельки, макаронные изделия и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,3%, говядину, баранину, рыбу мороженую, творог, смеси сухие молочные для детского питания, хлеб ржаной, вермишель, рис и чай черный - на 0,2%, яйца куриные, печенье и водку - на 0,1%.