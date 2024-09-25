В ЦБ рассказали, как ослабление рубля повлияет на инфляцию
Центральный банк России (ЦБ) сообщил, что последнее ослабление рубля незначительно скажется на инфляции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Такое заявление было озвучено по итогам заседания совета директоров регулятора. Как сообщили в ЦБ, в данный момент на валютном рынке в России сохраняется стабильная ситуация. При этом в регуляторе отметили, что курс рубля вернулся к значениям мая 2024 года, а также существенно укрепился летом. Однако в Центральном банке признали, что ценообразование на валютной арене стало менее эффективным на фоне нарастания санкций. Из-за этого возросла сегментация рынка.
«В дальнейшем участники рынка смогут адаптироваться к изменившимся условиям, что приведет к выравниванию курса рубля в различных сегментах»,— заявили в ЦБ.
Ранее в ЦБ предупредили о резком сокращении наличных денег в обороте.