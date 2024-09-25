Названа причина падения цен на газ до -13 500 долларов

Технический сбой стал причиной резкого обрушения цен на газ в голландском хабе TTF. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Montel.

Отмечается, что сбой произошел в IT-системе голландского сетевого оператора Gasunie. В результате цены на газ опустились до показателя в -1175 евро за 1 МВт·ч, что равноценно -13 500 долларов за 1 тысячу куб. м. Кроме того, некоторые поставщики столкнулись из-за сбоя с повышенными расходами, из-за чего компании придется найти способ компенсировать затраты.

«Что-то пошло не так в нашей IT-системе, и это привело к нарушению равновесия всей системы», — заявил представитель Gasunie.

При этом по состоянию на 20:59 по мск стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уже составляет 37,565 евро за 1 МВт·ч или 489,15 долларов за 1 тыс. куб. м. Это выше показателя предыдущего дня на 6,37%.

Ранее стоимость газа в Европе выросла на 5%.