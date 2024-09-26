FT: Бельгия призывает ЕС ввести запрет на поставки российского СПГ

В Бельгии призвали Евросоюз ввести запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом пишет Financial Times. "Российский газ продолжает поступать в Бельгию. Я тщательно изучила этот вопрос, и газовое законодательство здесь не поможет. Нам нужен общеевропейский подход", — заявила министр энергетики страны Тинне ван дер Стратен. В 2023 году Бельгия вошла в тройку крупнейших экспортеров российского СПГ. Страна заняла вторую строчку. Лидером стала Испания. По итогам августа ЕС резко сократил закупки СПГ из России. Просадка составила 27% по сравнению с прошлым годом. Объем импорта сократился до 230,9 млн кубометров в сутки. Это минимальный показатель с осени 2021 года. Всего за первые восемь месяцев Европа приобрела 73,8 млрд кубометров российского СПГ, что на 17% уступает объему импорта за аналогичный период 2023-го.