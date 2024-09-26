РФ ведет переговоры по строительству Трансафганской железной дороги

РФ ведет переговоры с различными странами относительно строительства Трансафганской железной дороги. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

По его словам, конкретные параметры, в том числе и маршрут железной дороги, являются предметом обсуждения по линии профильных ведомств разных государств.

«Скажу лишь, что переговоры со всеми заинтересованными странами ведутся», — сказал Руденко.

Напомним, что ранее о возможном участии РФ в постройке Трансафганской железной дороги заявлял вице-премьер РФ Алексей Оверчук. По его словам, власти Афганистана решили принять в качестве стандарта российскую ширину железнодорожной колеи в 1520 мм. Зампред правительства отмечал, что проект крайне амбициозный и очень тяжелый из-за горной местности, однако у России есть необходимые компетенции для его реализации.