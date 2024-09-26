Новак назвал условие для возобновления экспорта бензина

Вице-премьер РФ Александр Новак 26 сентября назвал условие, при котором запрет на экспорт бензина может быть снят.

По его словам, это может произойти при профиците предложения, но пока главная задача — обеспечить топливом внутренний рынок.

«Всегда экспорт разрешается, если будет избыток продукта на внутреннем рынке. У нас, например, на дизельное топливо нет запрета на экспорт, потому что его избыток. И оно продается и на внутреннем рынке, и на экспорт», — пояснил Новак журналистам в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН).

Что касается бензина, то, по его словам, экспорт запрещен как раз потому, что нужно обеспечивать российских потребителей. Ситуацию на внутреннем рынке топлива он назвал стабильной.

«Рынок полностью обеспечен необходимыми объемами бензина, дизельного топлива. Мы не видим никаких ситуаций, которые бы вызывали опасения. Сейчас достаточно нефтепродуктов на бирже и стабильные цены на заправках», — цитирует зампреда Правительства РФ «Интерфакс».

Ранее глава Минэнерго Сергей Цивилев также назвал ситуацию на российском топливном рынке стабильной, хотя она и требует управления в ручном режиме. Он подчеркнул, что запрет на экспорт бензина — это временная мера.