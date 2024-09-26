Путин: рост экономики ХХI века сосредоточится в странах БРИКС

Президент России Владимир Путин уверен, что экономики Северной Америки и Европы идут по "тормозному пути", основной экономический рост ХХI века будет сосредоточен в странах БРИКС и государствах, которые хотят к нему присоединиться.
"Современный мир вошел в эпоху коренных, необратимых изменений, формируется многополярная модель развития, которая запускает новую волну глобального роста на весь ХХI век", - сказал глава государства на Российской энергетической неделе.
По его словам, "этот рост будет сосредоточен не в Европе и не в Северной Америке".
"Конечно, фундаментальные основы европейской экономики, американской очень серьезные, мощные, они функционируют и будут функционировать, тормозной путь будет долгим. Но все-таки основной рост сосредоточится не в Европе и Северной Америке, которые постепенно утрачивают свои позиции в мировой экономике, а в странах БРИКС и тех государствах, которые хотят присоединиться к нашему объединению", - указал российский лидер.