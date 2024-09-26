Стоимость биткоина превысила $65 тыс. впервые с 2 августа

Стоимость биткойна в ходе торгов превышала $65 тыс., свидетельствуют данные площадки Binance на 17:23 мск.

По состоянию на 17:29 мск биткойн замедлил рост и находился на уровне 64,597 тыс. (+1,32%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, большая часть биткойнов уже "добыта".