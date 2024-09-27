США повышают пошлины на продукцию Китая из сферы энергетического перехода

Повышение таможенных пошлин на китайские товары и технологии, которые имеют большое значение при переходе к экологически чистой энергетике, вступает в силу в Соединенных Штатах.

Аппарат представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай объявил 13 сентября о введении с 27 сентября повышенных тарифов на китайские электромобили (с 25% до 100%), аккумуляторы и их компоненты для электромобилей (с 7,5% до 25%), солнечные батареи (с 25% до 50%), шприцы и иглы (с 0% до 100%), причальные краны для перегрузки с судна на судно (с 0 до 25%), стальную и алюминиевую продукцию (с 0% - 7,5% до 25%), респираторы и защитные маски с (0% - 7,5% до 25%), а также некоторые важные для промышленности минералы (с 0 до 25%). При этом американские власти намерены дополнительно повысить пошлины на респираторы и защитные маски до 50% с 1 января 2026 года. Кроме того, пошлины на литий-ионные аккумуляторы на обычные автомобили будут увеличены с 7,5% до 25% с 1 января 2026 года, на медицинские перчатки - с 7,5% до 50% с 1 января 2025 года, а также дополнительно увеличены до 100% с 1 января 2026 года, природный графит и постоянные магниты - с 0% до 25% с 1 января 2026 года, полупроводники - с 25% до 50% с 1 января 2025 года. Всего будет затронуто более 380 товарных наименований.

Причины введения пошлин

Когда власти США в мае объявили о своем намерении, предполагалось, что пошлины вступят в силу 1 августа, однако принятие ограничений было отложено после того, как аппарату торгпреда потребовалось больше времени для рассмотрения откликов американской общественности и окончательной доработки перечня продукции, подпавшей под ограничения. Компании США могут обращаться к властям с просьбой о введении исключений в отношении пошлин на китайскую продукцию. С 2018 года импорт китайских электромобилей вырос с $7,2 млн до $388,8 млн, но составил всего 2% от всего импорта электромобилей в Соединенные Штаты, по данным федеральной Комиссии США по международной торговле. Но американские автопроизводители опасаются, что электромобили китайского производства, которые продаются всего за $10 тыс. (в среднем в 2-4 раза дешевле), могут наводнить американский рынок. Власти США также рассматривают возможность повышения пошлин на вольфрам, поликремний и кристаллические пластины из Китая.

Решение было принято вашингтонской администраций по итогам более чем двухлетнего пересмотра тарифов на китайскую продукцию, введенных бывшим президентом Дональдом Трампом. При этом нынешние власти оставили в силе введенные республиканцем тарифы на китайские товары стоимостью более $300 млрд - от игрушек и футболок до роутеров и промышленного оборудования - по ставкам от 7,5% до 25%.

Как сообщила ранее глава Национального экономического совета Белого дома Лейл Брейнард, решение было принято для того, чтобы обеспечить диверсификацию американской электромобильной промышленности в сторону от доминирующей китайской цепочки поставок. По ее версии, такие "жесткие и целенаправленные" пошлины необходимы для противодействия китайским государственным субсидиям, которые привели к чрезмерным инвестициям и избытку производственных мощностей. Вашингтон вкладывает сотни миллиардов долларов собственных субсидий в развитие американского сектора электромобилей, солнечной энергетики и полупроводников. "Пошлины в 100% на электромобили здесь отражают весьма существенное несправедливое преимущество в стоимости, которое производители китайских электромобилей, в частности, используют, чтобы доминировать на автомобильных рынках в других частях мира с головокружительной скоростью", - сказала Брейнард.

Критика пошлин

Американские экономисты и аналитики предупреждают, что серия новых тарифов на импорт из Китая приведет к множеству тяжелых последствий. Администрация президента-демократа Джо Байдена в значительной степени проигнорировала просьбы автопроизводителей о снижении пошлин на графит и важнейшие минералы, используемые в производстве батарей для электромобилей, поскольку они по-прежнему зависят от китайских поставок.

Решение вызвало недовольство ряда американских компаний в связи с тем, что повышение тарифов нарушит цепочки поставок, в том числе полупроводниковой продукции. "С момента своего принятия тарифы в совокупности обошлись американскому бизнесу и потребителям в $221 млрд, при этом они не смогли изменить торговую политику и практику Китая, вызывающие обеспокоенность", - отметил в письменном заявлении руководитель Совета индустрии информационных технологий Джейсон Оксман. По его мнению, решение администрации "основывается на глупом и неэффективном инструменте пошлин, не имея никаких доказательств их эффективности". Как подчеркнул Оксман, США уже не раз прибегали к увеличению тарифов, игнорируя опасения отрасли по поводу последствий для экономики и устойчивости цепочки поставок. При этом эксперт вашингтонского Института мировой экономики имени Питерсона Гэри Хафбауэр считает, что торговая политика США ограничивает доступ американцев к высококачественным и недорогим иностранным товарам, новые пошлины лишат американских потребителей права покупать дешевые китайские электромобили.

Старший советник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (деятельность признана нежелательной на территории России) Уильям Алан Рейнш уверен, что ограничения помешают усилиям США по переходу на возобновляемые источники энергии. "Либерализация торговли с Китаем позволит американским производителям значительно увеличить масштабы производства за счет доступа к более дешевым ресурсам и обеспечит потребителей доступными товарами, необходимыми для достижения целей декарбонизации", - отметил он.

В четверг власти КНР потребовали от Соединенных Штатов отменить все повышенные пошлины на китайскую продукцию для обеспечения безопасности глобальных цепочек поставок. Пекин уже неоднократно делал американскому правительству серьезные представления по этому поводу, а Всемирная торговая организация "давно признала Соединенные Штаты нарушающими правила", отметил официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь.