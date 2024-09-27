Запасы нефти в России оценили

Разведанных запасов нефти на шельфе Арктики хватит на 32 года, запасов газа более чем на 130 лет. Об этом рассказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев в рамках Российской энергетической недели. ТАСС

«Даже добывая всю нефть сейчас на этом шельфе, на тех объемах, которые мы сейчас добываем, это 32 года достаточно нам будет впереди добывать эти объемы только на шельфе. И на шельфе у нас 85 триллиона кубометров газа. Это при тех объемах, которые мы сейчас добываем, более 130 лет», — подсчитал представитель ведомства. Lenta.ru

11 сентября глава Минприроды РФ Александр Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявил о проблеме с геологоразведкой в России. Большинство крупных и легкодоступных месторождений полезных ископаемых, включая нефть и газ, уже исчерпаны. Газета.Ru