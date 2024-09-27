На Украине признали, что финансовые возможности страны исчерпаны

Варианты финансовых поступлений в бюджет Украины практически исчерпаны, поэтому повышение налогов необходимо.

Об этом заявил министр финансов страны Сергей Марченко в рамках прошедшей в Киеве дискуссии.

"Повышение налогов на Украине является необходимым и вынужденным шагом, <...> но другие варианты практически исчерпаны. Внутренние заимствования достигли критического предела, поскольку они лишь поддерживают существующую систему, не создавая новых расходов. Таким образом, все привлеченные средства используются исключительно для погашения уже произведенных выплат и их обслуживания", - сказал министр, его слова передает агентство Укринформ.

Марченко также отметил непредсказуемость поступления внешних заимствований - в первом квартале этого года Украина получила лишь десятую часть необходимого объема внешней помощи.

"На этот год от партнеров привлекут $41,3 млрд, ожидаемая сумма в следующем году - $38,4 млрд. Однако это не значит, что выплаты будут стабильными", - подчеркнул он.

17 сентября Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект о повышении на Украине налогов на $1,4 млрд в 2024 году и $3,3 млрд в 2025-м. Документ предусматривает повышение военного сбора с 1,5% до 5%, увеличение налогов на первую и вторую группы ФЛП (физических лиц-предпринимателей), авансовые взносы на АЗС, 1% для всех форм ФЛП третьей группы, 25% прибыли финучреждений, помесячную отчетность по НДФЛ, 50-процентный налог на прибыль банков в 2024 году. Ранее сообщалось, что эксперты миссии МВФ требуют также повысить налог на добавленную стоимость на два процентных пункта.