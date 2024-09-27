Эксперт сделал прогноз курса доллара до конца года

Как минимум два важных фактора говорят в пользу дальнейшего ослабления рубля, сообщил бывший старший вице-президент Банка "Открытие" Константин Церазов.

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«Во-первых, мировые цены на нефть устойчиво перешли в более низкий диапазон: средняя цена Brent в сентябре составляет около $72,9 за баррель против $79 в августе и $83 в январе-августе. Сокращение притока экспортной валютной выручки может оказать давление на рубль. Во-вторых, судя по данным таможни Китая и Индии, российский импорт остается высоким, что также выглядит потенциальным негативом для рубля. На этом фоне к концу года рубль может подешеветь против доллара, евро и юаня на 5-7% с текущих уровней, что будет означать USDRUB по 97-100, EURRUB – по 108-111 и CNYRUB – по 13,90-14,20», - сообщил эксперт.

По итогам октября рубль может подешеветь на 2-3%, добавил аналитик.

Напомним, Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 28 сентября.

По сравнению с предыдущим значением курс доллара вырос на 30 копеек до 92,7126 руб. Курс евро вырос на 27 коп. до 103,4694 руб. Китайский юань поднялся на 7 коп. до 13,2163 руб.