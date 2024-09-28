"Ъ": профсоюз "Учитель" обратится к властям из-за занижения з/п ниже МРОТ

Профсоюз работников сферы образования "Учитель" обратится в Рособрнадзору из-за массовой практики занижения заработных плат ниже МРОТ. Об этом пишет издание "Коммерсантъ". По данным профсоюза, оклады в размере МРОТ или ниже сейчас получают учителя в 80% регионов страны. "Мы планируем обратиться в Рособрнадзор с вопросом, планируют ли они предпринимать какие-то действия, чтобы постановление КС заработало", - сообщила оргсекретарь профсоюза "Учитель" Ольга Мирясова. Отмечается, что сейчас доказательство того, что законодатель не исполняет предписанные Трудовым кодексом РФ обязанности, потребует от каждого слишком много сил и времени, дефицитных в условиях высокой нагрузки. До этого Конституционный суд России запретил включать плату за переработки в з/п учителей с окладом ниже МРОТ. Поводом для решения суда стала жалоба учительницы начальных классов Е.Н. Харюшевой, которая обнаружила, что руководство школы включило компенсации за ее переработки в заработную плату, не превышающую МРОТ, делая их доплатой до минимального размера оплаты труда, то есть фактически лишая ее платы за труд.