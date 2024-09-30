Услуги эзотериков в России подорожают

В России увеличился спрос на услуги эзотериков, поэтому «специалисты» подняли цены на 100%. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как отмечается, также растут в цене и магические ритуалы. В частности, цены изменились в Сибири и европейской части России. Отмечается, что спрос на услуги там увеличился на 40–50%.

Ранее РИА Новости сообщило, что российский ретейлер X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»), крупнейший в стране по объему выручки, решил нанять в службу отбора кадров таролога с сопутствующими знаниями. Вакансия обозначена как «HR-таролог направления «Привлечение, отбор и адаптация талантов».

Также ранее депутат Госдумы Николай Николаев заявил, что в России нужно рассматривать деятельность гадалок и колдунов как предпринимательство. По его словам, в этом случае их можно будет наказывать за мошенничество, так как люди, которые отдают им свои деньги, не получают результат.