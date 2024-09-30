Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2025—2027 годы

Правительством РФ внесен в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Об этом сообщают "Известия".

«В частности, на ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка на 2025–2027 годы предусмотрено свыше 4 трлн рублей. Более 1,7 трлн рублей запланировано на предоставление маткапитала, свыше 12 млрд рублей на три года – на субсидии по обеспечению жильём молодых семей», — говорится в сообщении правительства.