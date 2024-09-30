В Венгрии обратились к Украине с просьбой

Венгрия попросила украинскую сторону перестать дискриминировать венгерские предприятия на украинском рынке. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой. Газета.Ru

«Так же, как Венгрия обеспечивает поставки энергоносителей на Украину, Киеву следует воздерживаться от односторонних, резких шагов в будущем, которые могут поставить под угрозу энергообеспечение нашей страны», - сказал он. ТАСС

В начале сентября венгерский энергоконцерн MOL договорился о поставках российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию в соответствии с действующими санкциями ЕС и Украины. Lenta.ru