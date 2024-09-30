Маткапитал увеличат с 1 февраля

С 1 февраля материнский капитал будет увеличен на 7,3 процента в соответствии с проектом бюджета Социального фонда. Если средства по сертификату еще не использовались, сумма на второго ребенка составит 893 тысячи рублей. Информация об этом содержится в пояснительной записке к проекту федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

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— Размер МСК определен исходя из ИПЦ за предыдущий год. В 2025 году — 7,3 процента, в 2026 году — 4,5 процента, в 2027 году — 4 процента и составит: при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно, а также в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, в 2025 году — 676 398,58 рублей, в 2026 году — 706 836,52 рублей, в 2027 году — 735 109,98 рублей, — говорится в предоставленном документе.

Эту информацию приводит ТАСС.

Член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина сообщила о размере материнского капитала в следующем году. С 1 февраля 2024 года маткапитал составляет 631 тысячу рублей на первого ребенка, 833 тысячи рублей — на второго ребенка. Она рассказала, что на маткапитал в 2025 году выделили 694,2 миллиарда рублей.