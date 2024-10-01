Казахстан станет конкурентом России по экспорту газа в Китай

Казахстан ведет переговоры об увеличении экспорта природного газа в Китай, в том числе по новому трубопроводу, сообщает Bloomberg, отмечая, что это поставит Казахстан в условия конкуренции с Туркменистаном и Россией.

«Несмотря на сообщения о замедлении экономического роста в Китае, спрос на газ продолжает расти», — заявил агентству Bloomberg Санжар Жаркешов, главный исполнительный директор казахстанского национального газового оператора QazaqGaz. «Мы надеемся достичь консенсуса по увеличению объемов экспорта в Китай и, возможно, в другие страны, такие как Узбекистан».

На сегодняшний день экспорт казахстанского природного газа в Китай весьма скромен и составляет 4 миллиарда кубометров в год. Это почти весь экспорт природного газа, который по состоянию на декабрь прошлого года составлял чуть более 5 миллиардов кубометров. Для сравнения, сам Казахстан потребляет 21 миллиард кубометров газа в год. Однако страна хочет увеличить как внутренние поставки, так и экспортные, чтобы получать дополнительные доходы. Естественно, что главной целью для получения дополнительных доходов является Китай.

Чтобы увеличить экспорт, Казахстан сотрудничает с производителями нефти и газа в Каспийском море, чтобы стимулировать рост добычи. Одной из мер для этого является новая формула цены на газ, сказал Жаркешов из QazaqGaz агентству Bloomberg. Правительство также планирует увеличить добычу на 3,5 миллиарда кубометров в год в течение следующих пяти лет с помощью катарских инвесторов.

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Для увеличения экспорта в Китай потребуется строительство нового трубопровода к уже существующему, который используется только на 70% мощности. По словам Жаркешова, стоимость нового трубопровода составит от 3 до 6 миллиардов долларов. Решение о том, стоит ли приступать к реализации проекта, будет принято позднее в этом году, а строительство займет от двух до трех лет.

В прошлом году Китай стал крупнейшим импортером сжиженного природного газа, принимая ежедневно 16 миллиардов кубометров. Трубопроводный импорт является важным альтернативным источником газа для азиатской державы, поскольку спрос на него продолжает расти.