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Россия резко снизила поставки зерна за рубеж

Россия в сентябре 2024 года отгрузила на экспорт 5,76 миллиона тонн основных зерновых культур, что на четверть меньше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на мониторинг Российского зернового союза сообщает «Интерфакс».

Россия резко снизила поставки зерна за рубеж
© РИА Новости

В сегменте пшеницы, занимающем основные объемы поставок российского зерна за рубеж, снижение оказалось не столь резким (на 16 процентов, до 5,29 миллиона тонн), в то время как ячменя было отгружено втрое меньше, чем в первом осеннем месяце прошлого года, а кукурузы — вдвое. По словам директора аналитического департамента союза Елены Тюриной, в целом резко сократилось количество экспортируемых зерновых и зернобобовых культур — с 29 до 8 видов.

Также эксперт указала, что в сравнении с данными годичной давности в сентябре заметно сузилась география поставок пшеницы из РФ — с 52 до 33 стран. Крупнейшим ее покупателем в прошедшем месяце стал Египет. В топ-3 также вошли Тунис и запретившая ввоз пшеницы Турция. В связи с этим отмечается, что речь идет о транзитных поставках через страну.

По итогам 2023-2024 сельскохозяйственного сезона российские агроэкспортеры отправили иностранным покупателям в общей сложности рекордные 55,3 миллиона тонн пшеницы, что составило более четверти всего мирового экспорта. В Центре ценовых индексов считают, что стоимость этой зерновой культуры вырастет на мировом рынке в 2025 году.

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