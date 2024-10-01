РФ и Республика Конго подписали соглашение о строительстве нефтепровода

Республика Конго подписала с российской стороной соглашение о строительстве нефтепровода "Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуко-Трешо". Об этом ТАСС сообщили в посольстве республики в Москве.

"Да, подписание состоялось успешно", - подтвердил собеседник агентства. Он уточнил, что церемония прошла по итогам 7-го заседания Межправительственной российско-конголезской смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле.

Ранее в интервью ТАСС министр международного сотрудничества и развития государственно-частного партнерства Республики Конго Дени-Кристель Сассу-Нгессо рассказал, что реализация проекта будет начата в короткие сроки. По его словам, подписание межправительственного соглашения о строительстве нефтепровода стало только первым шагом, затем планируется создание совместного предприятия, где уполномоченными компаниями выступят от России - ООО "Закнефтегазстрой-Прометей", от Конго - Национальная нефтяная компания, являющаяся заказчиком проекта.