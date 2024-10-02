Россия выдаст другим странам кредиты на 1,6 триллиона рублей

Россия в 2025-2027 годах выдаст государственные кредиты другим странам на сумму 1,6 триллиона рублей. Об этом со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета сообщают «Известия».

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Утверждается, что в 2025 году Москва выделит иностранным государствам 501 миллиард рублей, в 2026 году — 520 миллиардов, а в 2027-м — 536,6 миллиардов. В сумме это на 10 процентов больше, чем было заложено в бюджет на 2024-2026 годы. Как указано в документе, данные средства позволят РФ выполнить взятые на себя договоренности и оказать помощь экспорту российской промышленной продукции в конкурентоспособных отраслях.

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Отмечается, что план по возврату другими странами кредитов также вырос. В 2024 году планируется получить 49,7 миллиарда рублей, а в 2025-м — 165,8 миллиарда. При этом в следующие два года этот план еще выше — 297 миллиардов в 2026-м и 201 миллиард в 2027-м.

Ранее стало известно, что по итогам 2027 года государственный долг России вырастет до 18 процентов ВВП. В результате госдолг сохранится на экономически безопасном уровне ниже 20 процентов ВВП, отметили в Минфине.