Франция хочет усилить контроль ЕС над предоставленными Киеву деньгами

Франция выдвинула предложение усилить контроль государств — членов Евросоюза и Европарламента над предоставлением ЕС Киеву кредита в размере €35 млрд, который, как предполагают в Брюсселе, будет погашен с помощью доходов от замороженных активов РФ.

Об этом пишет газета Politico.

«Франция предложила ограничить возможность Еврокомиссии выдавать Украине деньги без более широкого надзора… Париж поддерживает усиление национального контроля за распределением кредита Брюсселя в размере 35 миллиардов евро (Украине. – прим. ред.)», — говорится в сообщении издания.

20 сентября Евросоюз в рамках помощи Украине предоставил ей кредит в размере €35 млрд. Кредит, о котором было объявлено во время визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев, является частью более широкого плана стран G7 по сбору средств с использованием доходов от замороженных в ЕС российских активов.

Кроме того, за время военной операции Евросоюз предоставил Украине около €2 млрд помощи для энергетической безопасности Украины.