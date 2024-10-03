$94.51+1.15104.45+0.80
Почта

Франция хочет усилить контроль ЕС над предоставленными Киеву деньгами

Франция выдвинула предложение усилить контроль государств — членов Евросоюза и Европарламента над предоставлением ЕС Киеву кредита в размере €35 млрд, который, как предполагают в Брюсселе, будет погашен с помощью доходов от замороженных активов РФ.

Франция хочет усилить контроль ЕС над предоставленными Киеву деньгами
© РИА Новости

Об этом пишет газета Politico.

«Франция предложила ограничить возможность Еврокомиссии выдавать Украине деньги без более широкого надзора… Париж поддерживает усиление национального контроля за распределением кредита Брюсселя в размере 35 миллиардов евро (Украине. – прим. ред.)», — говорится в сообщении издания.

20 сентября Евросоюз в рамках помощи Украине предоставил ей кредит в размере €35 млрд. Кредит, о котором было объявлено во время визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев, является частью более широкого плана стран G7 по сбору средств с использованием доходов от замороженных в ЕС российских активов.

Кроме того, за время военной операции Евросоюз предоставил Украине около €2 млрд помощи для энергетической безопасности Украины.

Экономика
Урсула фон дер Ляйен
Европарламент
Еврокомиссия
ЕС