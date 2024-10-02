Подсчитаны экономические потери Украины за время СВО

Сумма косвенных потерь Украины с начала конфликта составила 1,164 трлн долларов. Об этом со ссылкой на исследование Киевской школы экономики (KSE) пишет «Комсомольская правда».

В KSE отметили, что самые ощутимые потери Украины были в торговле и сфере производства. В частности, в торговле за два года экономика страны недосчиталась 450,5 млрд долларов, в промышленности вместе со строительством и услугами - 410 млрд долларов, а в сельском хозяйстве - 83,1 млрд долларов.

Большие потери также в энергетике и транспортной сфере - 43,1 млрд долларов и 38,8 млрд долларов соответственно.

Ранее эксперт украинского аналитического агентства «Нефтерынок» Александр Сиренко предупредил, что Украину в ближайшее время ждет повышение цен на топливо в связи с ростом акцизов и возможными закупками газа в ЕС. Кроме того, специалисты ожидают спада производства в стране. Там уже наблюдается серьезная нехватка кадров из-за мобилизации. Также на Украине ожидается повышение налогов «на войну», которые обязано будет платить население. Кроме того, новыми налогами обложат и банки.