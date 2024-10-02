Годовая инфляция в РФ с 24 по 30 сентября составила 8,57%

Годовая инфляция в РФ с 24 по 30 сентября зафиксирована на уровне 8,57% против 8,59% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей экономической ситуации, подготовленном Минэкономразвития.

"Потребительская инфляция с 24 по 30 сентября составила 8,57%", - говорится в документе.

В нем отмечается, что недельная потребительская инфляция составила 0,19%.

В обзоре говорится, что в секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены изменились на 0,13%: продолжилось снижение цен на плодоовощную продукцию, на остальные продукты питания темпы роста цен снизились до 0,2%.

В то же время в сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен сохранились на уровне предыдущей недели: снизились темпы роста цен на электро- и бытовые приборы, медикаменты и строительные материалы.

В секторе услуг цены изменились на 0,45% на фоне динамики цен на авиабилеты на внутренние рейсы, при этом сохранилось снижение цен на услуги санаториев и гостиниц, говорится в обзоре.

В начале сентября Минэкономразвития РФ повысило прогноз по инфляции в России в 2024 году с прежних 5,1% до 7,3%.