В МЭА спрогнозировали рост поставок российского газа в Европу по трубе

Поставки российского трубопроводного газа в Европу по итогам 2024 года могут вырасти на 10% по сравнению с 2023 годом, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа.

Тем не менее, они остаются на 70% ниже уровней 2021 года.

"Поставки российского газа по трубопроводам в страны ОЭСР в Европе увеличатся на 10% в 2024 году по сравнению с 2023 годом, хотя их динамика остается в значительной степени неопределенной", - сказано в отчете.

Трубопроводные поставки газа из России в Европу за девять месяцев 2024 года выросли более чем на 5% (или на 1,5 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В частности, прокачка в Евросоюз по трубе увеличилась более чем на 10% (или более чем на 2 млрд куб. м), а экспорт в Турцию снизился на 3% за восемь месяцев 2024 года.

Однако доля российского трубопроводного газа в общем спросе Европы на газ все равно составляет лишь чуть более 10%, утверждает МЭА.

Ранее МЭА сообщало, что поставки российского трубопроводного газа в Европу (включая Турцию) в 2023 году упали до минимума с начала 1970-х годов и составили, по оценкам, 45 млрд куб. м.