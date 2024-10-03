Подсчитано, насколько нефтепродукты поднялись в цене для ЕС из-за санкций

Цена нефтепродуктов, которые Евросоюз импортировал в январе-июле этого года, повысилась до 756 евро за тонну, тогда как до введения ограничений против РФ стоимость составляла 462 евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской статслужбы.

Как отмечается, в январе-июле 2024 года среднемесячные траты стран ЕС на нефтепродукты достигли 5,9 миллиарда. Для сравнения: за такой же период 2021-го траты составляли 4,1 миллиарда (рост в 1,4 раза).

Вместе с тем за этот же период объем закупок сократился на 12%, до 7,9 миллиона тонн в среднем за месяц против 8,9 миллиона тонн в 2021 году. В итоге средняя стоимость одной тонны нефтепродуктов за этот период поднялась в 1,6 раза - до 756 евро, тогда как еще в 2021 году она была 462 евро.

Напомним, что стоимость нефти в среду днем поднялась до 3%, цена одного барреля марки Brent впервые с 3 сентября преодолела отметку в 76 долларов. Днем стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,43%, до 76,08 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI подорожали на 3,69%, до 72,41 доллара.