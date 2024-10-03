Казахстан запросил у России разъяснений по поставкам зерна

Минсельхоз Казахстана направил письмо Россельхознадзору с просьбой предоставить факты о выявленных нарушениях после предложения российской стороны приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на зерно, томаты, перцы и семена подсолнечника, экспортируемые в РФ.

Об этом сообщил журналистам вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы.

"Мы запросили ответным письмом Россельхознадзор, чтобы они нам предоставили подтверждающие факты о выявленных нарушениях", - сказал Кенжеханулы. "Нам на сегодняшний день [это] необходимо для того, чтобы удостовериться, что эти нарушения на самом деле имеют место. Мы попросили соответствующие акты о выявленных лабораторных исследованиях и результатах об этих работах. На сегодня ответ со стороны Россельхознадзор мы еще не получили", - указал замглавы ведомства.

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Он уточнил, что "с нашей стороны при экспорте соответствующих нарушений не выявлено".

Видеозапись с пресс-подходом вице-министра опубликовало издание Zakon.kz.

Ранее Россельхознадзор обратился в Минсельхоз Казахстана с предложением приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на зерно, томаты, перцы и семена подсолнечника "в связи с увеличением числа выявлений карантинных для стран - членов Евразийского экономического союза объектов в подкарантинной продукции, следующей из Республики Казахстан на территорию РФ".