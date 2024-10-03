Боррель оценил влияние эскалации на Ближнем Востоке на нефтяные цены

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предупредил, что еще большая эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к росту цен на нефть.

"Все знают, что нужно попытаться избежать дальнейшей эскалации, - отметил он в интервью испанской телекомпании TVE. - Произошла серьезная атака со стороны Ирана на Израиль, и мы не знаем ее последствий, и можно ожидать, что Израиль ответит".

По мнению дипломата, это может "втянуть регион в крупный конфликт, и это, естественно, повлияло бы на цены на нефть".

"Рост цен на нефть стал бы серьезным последствием, - сказал он. - Самым серьезным [последствием] стала бы открытая война <…> между Израилем и Ираном, в которую неизбежно вмешалось бы больше действующих лиц".

1 октября Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанес массированный удар баллистическими и гиперзвуковыми ракетами по Израилю. В Тегеране заявили, что 90% ракет успешно поразили намеченные цели. Израиль же утверждает, что Иран запустил около 180 ракет и большая их часть была перехвачена. Израильский Генштаб пообещал нанести ответный удар, а верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на иврите предупредил, что удары по Израилю будут еще более масштабными.