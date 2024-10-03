Фунт обвалился на комментариях главы Банка Англии

Британский фунт упал более чем на 1% по отношению к доллару США в четверг на заявлениях главы Банка Англии Эндрю Бейли о том, что более позитивные данные по инфляции могут побудить центробанк к более агрессивному снижению ставок, пишет CNBC.

Фунт снизился на 1,12% до 1,3119 доллара по состоянию на 12:10 мск. Ранее пара GBP/USD опускалась к 3-недельному минимуму вблизи психологического уровня 1,3100.

В интервью изданию Guardian, опубликованном в четверг, Бейли заявил, что Банк Англии может стать «более активным» в своем подходе к снижению ставок, если инфляция продолжит показывать хорошие результаты.

Он также отметил, что обрадован тем, что давление на стоимость жизни оказалось не таким устойчивым, как предполагалось ранее.

Центральный банк оставил без изменений ключевую ставку в сентябре после снижения на 25 базисных пунктов, до 5% в августе. На сентябрьском заседании банк выразил обеспокоенность инфляцией в сфере услуг и рынком труда, несмотря на то, что общая инфляция находится вблизи целевого уровня в 2%.