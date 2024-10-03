На Украине готовятся к уменьшению поддержки Запада

Помощь Киеву от западных партнеров начнет уменьшаться. Об этом заявила первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко, слова которой передает местный "24-й канал".

По его информации, Свириденко подчеркнула, что Киеву необходимо работать над обеспечением экономической самодостаточности и развивать собственную оборонную промышленность.

В Киеве неоднократно подчеркивали, что Украина самостоятельно может покрывать только военные статьи бюджета, все остальное финансируется за счет помощи союзников. При этом проблема наполняемости бюджета встает для украинских властей все острее. Правительство внесло в Раду проект бюджета на 2025 год, в котором заложен дефицит в 1,6 трлн гривен ($38,68 млрд), а курс национальной валюты планируется опустить до 45 гривен за $1. Как отмечало агентство РБК-Украина на основе анализа документа, госдолг Украины к концу 2025 года составит 101,8% ВВП, планируется привлечение $34,8 млрд внешних займов.

Западные союзники настойчиво рекомендуют Киеву изыскивать больше источников для повышения способности к самофинансированию. На этом фоне в стране с 1 октября повышаются ставки налогов, а также обсуждаются различные варианты введения так называемого экономического бронирования, которое позволило бы работодателям за дополнительные взносы получать бронь для части своих сотрудников или же мужчинам с высокими зарплатами (то есть, уплачивающим высокие налоги) легально не подпадать под мобилизацию.