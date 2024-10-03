Названо наихудшее последствие войны Ирана и Израиля для рынка нефти

Закрытие Ормузского пролива станет наихудшим последствием войны Ирана и Израиля на Ближнем Востоке для глобального нефтяного рынка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на обзор аналитиков финансовой корпорации Citigroup.

В своем докладе эксперты обозначили несколько вариантов развития ситуации на Ближнем Востоке. Самые болезненные последствия для мирового рынка нефти, по их мнению, принесут ракетные удары израильской армии по ключевым энергетическим объектам, расположенным в Иране. Речь идет в том числе о возможных атаках ЦАХАЛ на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), терминалы и электростанции ближневосточной страны.

В этом случае иранские военные, как подчеркивают аналитики Citi, могут перекрыть Ормузский пролив, через который ведутся поставки большей части сырья из региона на глобальный рынок. Реализация подобного сценария станет «переломным моментом для мирового рынка нефти и глобальной экономики», предупреждают эксперты. При таком раскладе мировые цены на нефть могут резко вырасти «до уровней, значительно превышающих предыдущие рекорды». Однако вероятность подобного развития событий видится им незначительной. Эксперты Citi придерживаются мнения, что как только геополитическая напряженность спадет, нефтяной рынок вновь стабилизируется.

Ранее о возможном перекрытии Ормузского пролива из-за эскалации на Ближнем Востоке заявил экономист и инвестиционный банкир Евгений Коган. В этом случае, добавил он, мировые цены на эталонную североморскую марку сырья Brent могут подскочить до 85 долларов и выше. Реализация подобного сценария, по мнению эксперты, будет иметь серьезные последствия для глобального энергетического рынка. Это обусловлено тем, что через Ормузский пролив экспортируется большая часть арабской нефти и сжиженного природного газа (СПГ).