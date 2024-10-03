Европа заметно нарастила закупки сжиженного газа из России

По итогам первых девяти месяцев 2024 года суммарные объемы вывоза сжиженного природного газа (СПГ) из России в европейский страны выросли на 16 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

Уточняется, что за отчетный период российские экспортеры смогли нарастить поставки СПГ в Европу на два миллиарда кубометров в годовом выражении. На этом фоне РФ закрепила за собой статус второго крупнейшего поставщика этого вида топлива на европейский энергетический рынок.

Ключевыми импортерами российского СПГ стали Бельгия, Франция и Испания, добавили в МЭА. На эти страны пришлось в общей сложности 85 процентов всех поставок этого вида топлива из РФ в Европу. При этом в третьем квартале Россия смогла существенно нарастить внутренние объемы производства за счет увеличения мощностей на заводах «Ямал СПГ» и «Сахалин-2», заключили в организации.

Ранее газета Financial Times сообщила о призыве главы Минэнерго Бельгии Тинне ван дер Стратен запретить импорт российского СПГ в страны Евросоюза (ЕС). Она посетовала, что действующие ограничения в настоящее время не позволяет местным компаниям-импортерам оснований для прекращения долгосрочных контрактов с российской стороной. По этой причине, подчеркнула руководитель ведомства, власти ЕС должны «пойти дальше» в этом вопросе, чтобы не допустить использования этого вида топлива из РФ на территории объединения.