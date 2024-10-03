Государственный долг США за два дня вырос на рекордные $347,6 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американского минфина. Газета.Ru

Уточняется, что 30 сентября совокупный размер гособязательств США увеличился на 143,3 миллиарда долларов, а в первый день октября — еще на 204,3 миллиарда. На этом фоне суммарный объем задолженности Соединенных Штатов достиг рекордной отметки в 35,67 триллиона долларов. Lenta.ru

Основное увеличение долга произошло из-за обязательств правительства перед собственными ведомствами, которые выросли на 243,8 миллиарда долларов. В то же время долг перед физическими лицами, бизнесом и остальным миром увеличился на примерно 103,8 миллиарда долларов. Poslednie-novosti.com