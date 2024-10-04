За 40 лет независимости благосостояние семей в странах Балтии не только не улучшилось, но в некоторых аспектах даже ухудшилось. Об этом стало известно в пятницу, 4 октября, из результатов исследования Российского государственного социального университета (РГСУ).

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В нем говорится, что, несмотря на 40 лет, прошедшие с момента выхода из состава СССР, покупательная способность семей в странах Балтии осталась на том же уровне, что и в советское время. Также эксперты выявили, что страны Балтии перешли от промышленного производства к сервисной экономике, что привело к деиндустриализации и зависимости от субсидий ЕС.

— Всё это приводит к депопуляции стран Балтии. Так, за прошедший период население Латвии уменьшилось на 30 процентов, Литвы — на 25 процентов, Эстонии — на 15 процентов, — рассказал первый проректор РГСУ Джомарт Алиев.

В исследовании отмечается увеличение наркомании и алкоголизма, разрушение института семьи, усиление русофобии.

Алиев также подчеркнул, что в советское время семьи имели больше свободных средств, а сейчас доля дохода, используемого на накопления или другие цели, значительно снизилась. Он пояснил, что переход на сервисную экономику не привел к повышению уровня жизни и не компенсировал негативные тренды, связанные с сокращением населения и старением.

— Страны Балтии сильно зависимы от финансовой помощи Евросоюза, что не гарантирует стабильное и устойчивое развитие. Усиление русофобии, разрушение института семьи и другие социальные проблемы негативно сказываются на качестве жизни населения, — рассказали авторы RT.

Также Европейская комиссия по туризму сообщила, что страны Балтии столкнулись с кризисом туризма из-за украинского конфликта.