В России подорожает сидр

В предстоящем году сидр, произведенный в России, существенно подорожает из-за дефицита сырья. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.

Как отмечается, нехватка сырья влечет за собой его рост в цене. В публикации говорится, что из-за весенних заморозков в регионах, где выращивают используемые для производства яблоки, урожай сильно пострадал.

По словам председателя Национальной ассоциации производителей традиционного сидра Александра Казакова, владеющего сидродельней «Заповедник», стоимость технического яблока повысилась на 25-100 процентов в зависимости от региона. Это касается фруктов, которые выращивают в центральном, северном и северо-западном округах страны. В частности, в Псковской области собрали лишь 30 процентов от обычного урожая.

Ранее в Союзе российских пивоваров заявили, что планы по новому увеличению акцизов на пиво являются основным риском для пивоваренной отрасли РФ. В результате едва наметившийся в ней «ренессанс» может смениться «великой депрессией», считают там.